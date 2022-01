Jake Paul défié par Dana White après l’avoir ridiculisé

Cet été les deux frères Logan ont fait le buzz notamment avec le combat d’exhibition opposant Logan à Floyd Mayweather. Un événement avant lequel Paul avait multiplié les provocations, un comportement que le président de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White n’apprécie pas et n’hésite pas à le faire savoir. La relation entre eux est relativement tendue comme l’atteste sa dernière déclaration.

Les hostilités reprennent entre Jake Paul et Dana White

Habitué aux sorties médiatiques controversées, Jake Paul s’en est pris au boss de l’UFC il y a quelques temps eu suggérant qu’il rencontre des prostituées et consomme de la cocaïne. « Joyeux Halloween de la part de Dana White et de ses pu*es » s’était-il amusé à commenter pour fêter Halloween en affichant une photo de lui sur Instagram. Sur le cliché, le frère de Paul porte un déguisement caricatural de Dana White et tient un sachet d’une poudre blanche dans la main à l’inscription « (UFC) Unlimited Free Cocaine », le tout en compagnie d’une jeune femme.

« Tout le monde est au courant de la consommation de cocaïne de Dana et de son penchant pour les prostituées. » avait même lancé le Youtubeur dans une entretien avec Graham Bensinger. Dans une récente interview pour Teddy Atlas, Dana White a profité de l’occasion pour répondre aux attaques de Jake. « Jake Paul n’arrête pas de dire que je suis accro à la coke. Du coup, j’ai un défi à lui proposer. Il peut me tester quand il le veut sur les 10 prochaines années pour savoir si je consomme de la cocaïne, s’il accepte que je le teste quand je le veux sur les 2 prochaines années pour savoir s’il utilise des stéroïdes. » déclare-t-il dans des propos retranscris par Parlons-Basket.com.

Vainqueur de tous ses combats en pro, Paul Logan a été ciblé par des rumeurs de dopage à plusieurs reprises par le passé. Dana White a tenu à lui rappeler cette controverse pour le challenge même s’il a nié les accusations à ce sujet au mois d’août.

