« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder » lâche Macron

Emmanuel Macron lâche un coup de gueule à propos des non vaccinés dans une nouvelle interview accordée au Parisien qui risque de faire beaucoup de bruit et déclencher la fureur des antivax.

Le service de Santé Publique France vient d’annoncer ce mardi un nouveau record depuis le début de la crise sanitaire dans le pays de cas avec 271 686 personnes testées positives au COVID-19. Le seuil des 20 000 personnes hospitalisées vient également d’être dépassé, une première depuis le mois de mai dernier. Le président de la République s’est exprimé sur divers sujets dans la soirée pendant environ deux heures face aux questions des lecteurs du journal Le Parisien et vient encore de mettre un coup de pression aux anti-vaccins qu’il souhaite encore « emmerder » selon ses propres mots.

« Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale. D’ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90 %, y ont adhéré. C’est une toute petite minorité qui est réfractaire » a déclaré Emmanuel Macron questionné sur les 5 millions de non-vaccinés dans le pays. « Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout » a-t-il ajouté à ce sujet.