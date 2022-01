Cardi B en strip-teaseuse, un cliché refait surface et enflamme la toile

Ce n’est pas un secret avant de devenir célèbre et de percer dans la musique, Cardi B gagner sa vie en étant strip-teaseuse. Il y a quelques jours la rappeuse américaine a posté un ancien cliché d’elle en 2014 qui a lancé en meme sur les réseaux sociaux.

Toujours aussi active sur ses réseaux, Cardi B a publié une photo d’elle d’il y près de 8 ans sur son compte Twitter suivi par plus de 20 millions d’abonnés sur laquelle elle est entourée de plusieurs hommes et de nombreuses liasses de billets, visiblement après une soirée de travail. Une cliché pris à l’époque ou elle était encore strip-teaseuse qui est rapidement devenu virale sur la toile en raison de la réponse à ce tweet d’un internaute.

Cardi B encore strip-teaseuse avec des liasse de dollars

En effet ce dernier a répondu à Cardi B avec une autre photo d’elle de la même époque prenant la pose cette fois ci assise au sol devant des centaines de billets et la légende « same energy ». Ce cliché de la femme d’Offset s’est ensuite transformé en meme repris par les Twittos pour l’interpréter de leur manière, «Me if … was a job» peut-on par exemple lire sur l’un d’eux.

Dans sa jeunesse, Belcalis Marlenis Almánzar de son vrai nom est devenue strip-teaseuse dans le but d’échapper à la pauvreté et à la violence conjugale avant de pouvoir reprendre ses études. « Cela m’a vraiment sauvée de beaucoup de choses. Quand j’ai commencé à faire du strip-tease, je suis retournée à l’école » avait-elle confié sur cette période de sa vie avant de connaitre le succès dans la musique.

me if defending kanye west was a job pic.twitter.com/4CEIYVW7vv — justine’s wife 🦋 (@harajukubarbae) December 29, 2021

Me if posting nonsense on Twitter was a job: pic.twitter.com/NpPz2w6C9J — thegerrardeight (@thegerrardeight) December 31, 2021