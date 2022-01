Kalash Criminel menace Emmanuel Macron d’envoyer Cougar Gang 2

Kalash Criminel est chaud ! La dernière déclaration d’Emmanuel Macron a fait beaucoup de bruit. Le chef d’état a tenu des propos virulents contre les antivax et le rappeur cagoulé n’a pas manqué de réagir avec l’annonce de la sortie d’un nouveau morceau.

Au mois de novembre 2018, Kalash Criminel a mis en ligne le clip « Cougar Gang » réalisé par Sam Ruben extrait de son album La fosse aux lions mais la vidéo s’est retrouvée au centre d’une polémique avant d’être censurée, le morceau s’est fait retirer du projet. L’artiste a subi des pressions de l’Elysée en raison de ses paroles « J’bai*e que des mères comme Macron (cougar gang) » dans ce morceau.

Kalash Criminel n’a pas raté l’occasion, ça va être sévère !

Kalash Criminel avait révélé que sa maison de disques a reçu une plainte de l’Elysée trop explicite et sans son autorisation, le single a été enlevé de l’album. « Je suis déçu qu’ils aient pas porté leurs couilles, parce que c’était eux à la base qui m’ont dit de clipper le morceau, et une fois que c’est bon, ils me disent qu’il faut le retirer. Sans vouloir être vulgaire, j’me sens un peu bai*é dans l’histoire. Quand j’dis maison de disques, je parle de Universal, avec qui on est en distrib’. J’avais déjà mis un tweet et même un freestyle où je disais déjà cette phrase-là. Le public avait accroché mais y avait pas eu autant d’engouement. » s’était-il agacé sur cet anecdote dans une interviews pour Melty.

Cela n’a pas calmé les ardeurs de Kalash Criminel qui vient de répliquer aux propos de Macron s’adressant aux non-vaccinés. « ‘J’ai très envie de les emmerder, on va continuer de le faire’, à partir du 15 janvier, « vous ne pourrez plus aller au restau (…) vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre » a déclaré le chef d’état. Des mot que le rappeur a relayé dans une story avec le message « On va envoyer Cougar Gang 2 ! R.A.S ». Un titre qui s’annonce donc bouillant alors qu’il prépare la sortie de son album commun avec Kaaris intitulé « SVR » pour le 28 janvier.