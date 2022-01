Lacrim a définitivement quitté la France pour Dubaï et révèle pourquoi

Il y a un peu moins d’un mois, Lacrim a fait son retour dans les bacs avec Persona non grata. Un projet qui s’est écoulé à près de 20 000 exemplaires en première semaine et dont El Tigre poursuit la promotion avec des nombreuses interviews. Dans un récent entretien au journal Le Parisien, il s’est expliqué sur son choix d’avoir quitté la France pour partir vivre à Dubaï.

Lacrim explique sur son choix de quitter l’hexagone

De plus en plus de rappeurs français viennent à Dubaï pour passer des vacances comme dernièrement Gazo, Koba Lad ou encore Maes, d’autres comme Lacrim ont décidé de déménager aux Emirats Arabes Unis. Une décision qui peut surprendre et intrigue les fans du rappeur originaire de Chevilly-Larue, il s’est confié à ce sujet en détaillant les raisons de cette décision murement réfléchie dans une interview au Parisien.

« À cause de ma notoriété, je ne pouvais plus vivre à Paris, ni aux Pays-Bas où j’ai passé un an et demi, alors je suis parti pour être tranquille à Dubaï.» s’est-il justifié mais en précisant ne pas s’être installé dans le quartier des Français. Lacrim s’aussi lancé dans une carrière d’entrepreneur aux Emirats Arabes Unis. « La musique m’a sauvé, à 26 ans, m’a apporté une stabilité, mais ce n’est pas ma raison de vivre. Aujourd’hui, je voudrais que ce soit un tremplin pour vivre ma vie. J’ai aussi une passion pour le cinéma, je vais probablement accepter un rôle qu’on vient de me proposer, j’ai créé un barber shop à Dubaï, j’adore la cuisine, j’adorerais ouvrir un restaurant… Moi mon rêve depuis toujours, c’est d’être entrepreneur » explique-t-il dans la suite de cet entretien sur cet exil.

A lire également : Lacrim ne porte plus des marques de luxe et révèle la raison