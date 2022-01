Le rappeur Dadinho aurait violenté sa compagne, elle se confie

Camille Froment vient de sortir du silence suite aux révélations à l’encontre de son ancien compagnon, Dadinho ! Le rappeur originaire du quartier de la Castellane, à Marseille est accusé par la jeune femme de violences conjugales. Elle est sortie du silence et s’est exprimée en larmes sur ses réseaux.

Après des tensions pendant sa grossesse avec Dadinho, la naissance de leur fille avait apaisé les esprits mais Camille Froment vient de révéler que la situation est à nouveau compliquée entre eux. Séparée du rappeur français car le couple a décidé de mettre un terme à cette relation, l’influenceuse a dû appeler la police car le chanteur a débarqué très énervé chez elle il y a quelques jours d’après les informations du blogueur Aqababe. Elle aurait refusé de le laisser entrer et il aurait fracassé sa porte avant d’être interpelé par les forces de l’ordre.

Victime de Dadinho, Camille Froment prend la parole

Selon Aqababe, la jeune femme aurait ensuite porté plainte pour violences conjugales. Camille Froment a enfin brisé le silence depuis cet incident sans rentrer dans les détails. « Ça fait une quinzaine de fois que j’essaye de faire cette story, mais je n’y arrive pas sans m’effondrer. Je vais être honnête avec vous. J’aurais aimé disparaître des réseaux sociaux pendant un petit, voire un long moment. Mais par rapport à vous et aux marques avec qui je me suis engagée, ça ne se fait pas de tout stopper. Mais je ne peux pas non plus faire comme si de rien n’était parce que c’est très compliqué. C’est très une très mauvaise période de ma vie » confesse-t-elle.

« Bref, dans tous les cas c’est une situation très compliquée dont je ne peux/veux pas parler à l’heure actuelle. Je pense avant toute chose à cette merveille. Pour le reste, ça ira… Merci pour tous vos messages. Je lis/vois tout, croyez-moi » a ajouté Camille Froment a postant une photo de fille dans une story Instagram.

