Confondu avec Usher, Jason Derulo devient fou de rage et se bat

Une virulente altercation a éclaté impliquant Jason Derulo dans la soirée du lundi 3 janvier ! Les images viennent d’être dévoilées dans les médias américains par Complex et TMZ.

Ne jamais confondre Jason Derulo avec Usher !

La vidéo fait le buzz sur la toile ! D’après le TMZ l’altercation s’est déroulée dans la ville de Las Vegas à l’hôtel Aria. Jason Derulo était en train de quitter le lieu sur un escalator lorsque plusieurs individus l’ont interpellé virulemment sauf qu’ils ont confondu l’auteur de Talk Dirty avec Usher. « Eh Usher, je t’enmer**, salo** ! » lâche d’un des hommes ou encore « Eh, Usher ! F**k You, bitch ! » un autre.

La star du Rnb a craqué

Jason Derulo n’a pas du tout apprécié les insultes à son encontre et encore moins d’être comparé à Usher. Le chanteur a pété un plombs en s’attaquant à deux des individus pour les tabasser en adressant un coup de poing et une baffe comme le montre le séquence mis en ligne par TMZ. La police est intervenue pour séparer tout le monde et mettre fin à la bagarre d’après les images d’une autre vidéo du média Complex. Les forces ont emmené l’artiste américain originaire de Miami en dehors de l’hôtel avant de le menotter.

