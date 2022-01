Feuneu, le manager de Wejdene a été victime d’une fusillade

L’étonnante confidence de Feuneu dans une récente story Instagram ! Après une année 2021 très mouvementée avec l’ascension fulgurante de sa protégée Wejdene, le manager de 25 ans a notamment annoncé l’année dernière être devenu millionnaire en l’affichant fièrement sur les réseaux mais il lui est également arrivé quelques dingueries.

Depuis le début du succès de Wejdene, Feuneu a toujours était présent aux côtés de sa jeune chanteuse révélée avec le tube Anissa et produit aujourd’hui plusieurs artistes sur son label Guette L’Ascension. Il connait la réussite dans ses différents projets et au mois de juillet dernier, le jeune papa a annoncé fièrement sur les réseaux avoir fait fortune et la venue au monde de sa fille. « Quand je me rend compte que je suis millionnaire, j’ai une fille et que je peux m’asseoir à 25 ans » a-t-il mis en légende d’une vidéo postée dans une story mise en scène avec une célèbre séquence de Dj Khaled.

Avant de fêter la nouvelle année, le 31 décembre, Feuneu a répondu aux questions des internautes sur Instagram. Questionné sur sa plus grosse dinguerie de l’année passée, il a fait une surprenante révélation. « Me faire tirer dessus. Mais Dieu enraye l’arme« a-t-il répondu sans donner plus de détails. Cet incident semble s’être bien terminé mais visiblement au prix d’une grosse frayeur et dont il a préféré garder le silence.

« Des dingueries, j’ai eu cette année mais je vais vous parler que du positif et remercier une seul personne. Dieu. J’ai compris que l’histoire s’écrit en tournant les pages. C’est vrai que le chapitre était bien, mais la suite sera mieux. Le F 2022 » a ajouté Feuneu sur sa dernière publication 2021 via le réseau social avec une photo à Dubaï.