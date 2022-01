Gims s’excuse face à la montée des tensions

Les hostilités contre Gims se poursuivent. Le scandale ne s’apaise pas et cela prend de plus en plus d’ampleur à tel point que Valérie Pécresse soutenue par le rappeur français lors des dernières municipales s’est attirées les foudres de ses rivaux et de la presse. La candidate aux présidentielles 2022 a dû s’exprimer pour calmer les tensions.

Littéralement lynché de partout, Gims n’a fait aucun commentaire sur sa vidéo adressée aux musulmans concernant la nouvelle année et le fait lui exprimer des vœux pour 2022. La polémique continue d’enfler, des nombreuses personnalités et journalistes ne cessent de s’en prendre à l’auteur du tube Bella pour ses allégations. Également sous le feux de critique en raison de son amitié avec l’artiste, Valérie Pécresse s’est confié sur cette affaire.

Gims est désolé

Invitée dans l’émission « C à vous », la politicienne a révélé avoir contacté Gims afin d’obtenir des explicitations. « Ces propos c’est tout ce que je combats du communautarisme. C’est nier nos fêtes calendaires. C’est se replier sur une communauté religieuse. J’ai été déçue parce que jamais je n’avais entendu Gims communautariser son discours. » a-t-elle tout d’abord déclaré pour dénigrer les propos du chanteur.

« Je l’ai appelé pour lui dire. Et il m’a dit qu’il était désolé. Je pense qu’il ne voulait pas blesser mais pour moi c’est un discours séparatiste et je ne peux pas faire autrement que de le condamner et de le lui dire en face » révèle Valérie Pécresse après avoir pu parler avec Meugui qui désolé de lui avoir causé des problèmes même s’il n’a fait aucune déclaration officielle de son côté et simplement posté une photo de lui sans ses lunettes sur Instagram.