Kaaris et Kalash Criminel dégomment Laurent Blanc dans « Tu dois des sous »

Kaaris et Kalash Criminel ont fait passer message virulent à Laurent Blanc dans leur nouveau morceau. Ils n’ont pas été tendres avec l’ancien entraineur du Paris Saint Germain. Les deux rappeurs Sevranais n’ont pas digéré l’élimination Parisien de la Ligue des Champions en 2016.

Avant la parution de leur album commun baptisé « SVR » programmée pour le 28 janvier, Kaaris et Kalash Criminel vient de dévoiler le second extrait du projet après le single « Tchalla » dont le clip totalise plus 3 millions de visionnages sur Youtube. Le duo originaire de Sevran qui a tout ce qu’il faut pour choquer la France selon Riska vient de présenter sur les plateformes de streaming le single « Tu dois des sous » produit par Ruffsound, Kable Beatz, Mi8, T-Desco et Therapy 2093, le visuel du morceau sera également mis en ligne dans la soirée.

Kaaris et Kalash Criminel ont adressé un gros tacle à Laurent Blanc dans cette chanson. « J’arrive comme un ouragan, y a que quand j’cré-cha que j’tire à blanc. On t’oublie pas comme le 3-5-2 d’ce bâtard de Laurent Blanc. J’ai un Death Note et j’oublie rien, j’ai une mémoire d’éléphant » peut-on entendre dans le premier couplet. Ils font référence au match perdu du PSG en 2016 face à l’équipe de Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions, après une match nul (2-2) au Parc des Princes, l’ancien sélectionneur des Bleus a innové au match retour avec un schéma tactique inédit en 3-5-2 mais cela n’a pas fonctionné. L’équipe Parisienne a totalement déjoué avec une défaite (0-1) à l’Etihad Stadium, synonyme d’élimination. Laurent Blanc s’est ensuite fait lyncher par la presse et les supporters pour cette décision. Un échec que les deux artistes n’ont pas oublié.

