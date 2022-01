Ninho : sa belle initiative pour les enfants défavorisés au Mexique

Le beau geste de la part de Ninho ! En vacances au Mexique, N.I en a profité pour donner de la nourriture à quelques familles en distribuant des denrées alimentaires à des jeunes enfants défavorisés.

Depuis quelques jours Ninho partage sur Snapchat les images de ses vacances au Mexique où il prend un peu de repos après le carton de son album Jefe qui vient de détrôner cette semaine l’album « Civilisation » d’Orelsan de la première place du Top Album. Il a pris la première place au classement de la semaine devant le rappeur Caennais avec 16 855 équivalents ventes pour son dernier opus.

Ninho a un grand cœur

Malgré ce succès L’interprète de « Jefe » garde les pieds sur terre et a décidé de venir en aide aux enfants de milieux défavorisés pendant ses vacances au Mexique en compagnie de son équipe. Après plusieurs vidéos sur les réseaux dans lesquelles il s’affiche en train de prendre du bon temps et se ressourcer au soleil, N.I a posté plusieurs stories avec des enfants Mexicains. Le rappeur français a fait des dons de nourriture aux familles les plus pauvres qu’il a rencontré pendant son séjour ou encore pris des photos avec quelques gamins.

Ninho a notamment distribué des denrées essentiels comme du lait, du riz, de la farine ou encore de l’huile mais aussi des gâteaux et des bonbons au plus grand bonheur des enfants, « On va bien manger ce soir, ça dévalise ! » commente-t-il.

Une initiative respectable salué par les internautes sur es réseaux sociaux qui ont partagé en masse les images. Dans le reste de son actualité du moment Ninho vient de recevoir les éloges de Mehdi Maïzi qui n’a pas hésité à le comparer au rappeur Canadien mondialement connu, Drake.

En vacances au Mexique, Ninho en a profité pour nourrir quelques familles 🙏❤️ pic.twitter.com/y5JL1pA4T3 — Kultur (@Kulturlesite_) January 6, 2022