SCH méconnu du grand public selon Le Parisien, les fans outrés réagissent

SCH : ses fans en guerre contre Le Parisien !

Le rappeur Marseillais quatrième plus gros vendeur de 2021 était-il méconnu du grand public ? C’est ce qu’affirme Le Parisien dans un article consacré à SCH, le journal quotidien régional français décrit le portait du compère de Jul dans une longue interview mais la description de l’article a indigné ses fans sur les réseaux.

Dans cet entretien SCH annonce travailler actuellement sur le troisième et dernier album de la série JVLIVS très attendu par le public dont la date de sortie n’est pas encore connue. Ce sont les premiers lignes de l’article qui ont fait réagir les fans, « Nouvelle star du rap mais encore méconnu du grand public, Julien Schwarzer, alias SCH, 28 ans, se hisse à la quatrième place des ventes d’albums en France l’an passé. », une description reprise en légende de l’article sur Twitter par le média.

Les internautes pètent un câble

Les Twittos se sont déchainés dans les commentaires du tweet. « Ptdr en mode il est inconnu tout les jeunes connaissent sch », « Vous comprenez pourquoi on déteste les médias ? », « Supprime ton article, ton compte et ton existence », « sch est plus connu que tout vos articles réunis comment ca nouvelle star mdrrr », « *Méconnu des journalistes » peut-on notamment lire ou encore, « Méconnu du grand public? Jsuis pas une fan mais tout de même, si vous arrêtiez d’être derrière ce gouvernement de pourris vous auriez suivi les actualités », « Après je doute que ça soit les mêmes journalistes qui gèrent la politique et la musique ».

Nominé aux Victoires de la Musique dans les catégories « Artiste Masculin » & « Album de l’année », SCH est en effet loin d’être un artiste inconnu du grand public. Le S a fait parler de lui en 2020 avec son couplet sur le tube de « Bande Organisée » de Jul, titre le plus écouté en France cette année là qui a tourné en boucle à la radio et en club. En début d’année 2021, il a confirmé sa notoriété avec JVLIVS II meilleur démarrage de l’année jusqu’à la sortie de l’album d’Orelsan au mois de novembre dernier avant de remporter le prix de l’artiste masculin de l’année à la cérémonie du W9 d’or

