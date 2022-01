Twitter suspend Booba après ses attaques contre la politique sanitaire en France

La sanction radicale de Twitter contre Booba choque les internautes !

Gros coup dur pour Booba, Twitter vient de suspendre son compte ! Après Instagram, c’est le réseau social à l’oiseau bleu qui vient de bloquer le profil de l’autoproclamé Boss Du Rap Game mais pour une autre autre que ses clashs, ce sont ses récentes allégations contre la politique sanitaire gouvernementale en France qui posent problèmes.

En début de semaine Kopp a soutenu la députée Mathilde Panot opposée au pass vaccinal, il s’est exprimé sur cette mesure via le réseau social sur la page Instagram de son ancien média Oklm sur Twitter. L’ancien membre du groupe Lunatic vient d’en remettre une couche en cette fin de semaine contre les décisions du gouvernement face à la crise sanitaire depuis le début de la pandémie du COVID-19.

B2O victime de la censure après ses allégations

Dans son dernier Tweet, Booba a posté une vidéo du média Caisses de grève d’un montage des déclarations de plusieurs membres du gouvernement d’Emmanuel Macron faisant des fausses déclarations au peuple. La raison de sa suspension semble être ses multiples publications récentes contre l’obligation du vaccin, cela a visiblement causé sa censure sur Twitter.

Suivi par plus de 5,6 millions d’abonnés et certifié d’un badge bleu, le profil du rappeur est désormais suspendu, ses tweets sont censurés par le réseau social. « Account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. » décrit désormais la description de son comte, ce message traduit par « le compte est temporairement indisponible car il enfreint la politique Twitter en matière de médias » s’affiche sur tous les tweets postés par B2O depuis ce samedi matin.

Le DUC n’a encore fait encore commentaire sur cette nouvelle sanction à son encontre. Des centaines de messages de soutien envers B2O ont commencé à apparaitre sur Twitter en fin de matinée et des nombreux internautes choqués de cette décision se sont indignés.

