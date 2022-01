Akhenaton refuse le vaccin du Covid-19, il révèle ses raisons

Au mois d’août dernier, Akhenaton a fait la Une de la presse suite à l’annonce de son hospitalisation touché par le COVID-19 tout en étant ouvertement contre la vaccination. Plusieurs médias ont ensuite assuré que le rappeur Marseillais est en réanimation sauf qu’il a ensuite démenti cette rumeur. Le membre du groupe IAM vient de s’expliquer sur les raisons de son opposition à se faire vacciner.

Akhenaton est contre ce vaccin !

Près de 6 mois après cette affaire relayé en masse dans les médias, Akhenaton s’est exprimé sur sa prise de position contre la vaccination obligatoire. « Avec le groupe IAM, nous sommes contre le passeport sanitaire et contre la vaccination obligatoire. Il en va de nos libertés et surtout de l’avenir de nos enfants… Ces lois sont extrêmement dangereuses pour tout le monde, il ne faut pas oublier que c’est ensemble qu’on trouvera des solutions. », avait annoncé AKH il y a quelques mois sur son compte Instagram. Une avis qu’il vient de réaffirmer.

AKH a confiance en la société civile

Questionné par Voici à ce sujet notamment suite au vote de la mise en place du pass vaccinal, Akenaton a expliqué pourquoi il est contre ce vaccin. « Je ne vais pas me faire vacciner alors que je suis immunisé, je ne suis pas antivax mais anti-ce-vax. Je ferais celui de l’Institut Pasteur si c’était possible et préfère écouter la société civile que les hommes politiques professionnels qui sont dans un star game encore pire que les autres. », a-t-il déclaré.

« Mon soi-disant passage en réanimation a fait plus de bruit que nos albums. Ça me dérange. Si j’avais dû être intubé, je m’y serais opposé. J’ai assez vécu. » déplore ensuite AKH sur son hospitalisation à l’été 2021 ayant fait plus parler que la sortie du dernier album d’IAM intitulé « Rimes essentielles ».