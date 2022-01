Gims ne paie pas ses impôts en France, Booba balance

Le Duc tape au portefeuille ! Tous les coups sont permis pour Booba qui ne manque pas une occasion de balancer un dossier embarrassant contre Gims ! Cette fois-ci c’est au sujet du paiement des impôts en France que B2O a lâché une nouvelle pique contre Meugui indifférent généralement aux tacles à son encontre.

Booba attaque Gims sur l’argent

Après les affaires de la fausse Lamborghini, de sorcellerie ou encore des fausses montres de luxe, Kopp a trouvé un nouveau sujet à controverse avec les impôts. De retour sur Twitter suite à une courte période de suspension samedi dernier pour sa photo de profil de Dark Vador tenant un Ewok blessé ne respectant pas les règles de la communauté, l’artiste de 44 ans exilé à Miami a ressorti une ancienne vidéo dans laquelle son rival parle du paiement des taxes en France.

Dans l’extrait audio révélé par Booba, Gims pousse un coup de gueule contre fiscale dans l’hexagone. « C’est un choix temporaire, un choix temporaire histoire de se remettre sur pieds. Fiscalement je vais être beaucoup mieux. Là c’est la dernière année ou je paye des impôts en France. » commente Meugui avant de poursuivre, « Et voilà, c’est le dernier coup de grâce qu’ils m’ont mis, mais bon… on va se refaire, on va se relever, c’est rien. Mais moi ca va me permettre de me remettre à jour et plus faire d’histoires comme ça tout le monde et j’en ai marre des retards de machin… retard de paiement à gauche, que ce soit avec PlayTwo avec toi avec nanani… Là je préfère voilà, jouer carte sur table, voilà pour le moment. Je peux faire ci, je peux faire ça. Je demande un temps mort, tout simplement. ».

Comme pour les récentes provocations de Booba, Gims n’a pas répondu. “Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre lui que tu en as mille de sourire” a-t-il simplement commenté sur sa dernière publication Instagram de manière subliminal face à son début d’année agitée.