Bigard adresse un message hilarant à Booba

Suspendu quelques heures sur Twitter samedi dernier, Booba vient d’obtenir un soutien inattendu et insolite de Jean-Marie Bigard qui a adressé un message à l’interprète du titre Ratpi World tout en dénonçant la censure sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Bigard provoque Twitter avec des mots interdits

Déjà sanctionné sur Twitter comme B2O, Jean-Marie Bigard a réagi avec humour à la dernière mésaventure du DUC. « Booba, il vient de se faire couper donc c’est à dire que tu dis un mot de travers sur Facebook. Moi ça m’ait arrivé mille fois bien sûr, bah t’es coupé. C’est 48 heures, une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plus tu vois parce qu’il y a des trucs que tu n’as pas le droit de dire. » commente l’humoriste au début de la séquence.

« Comme ils ne peuvent pas surveiller tout le monde à la fois c’est un robot qui s’en occupe. Le robot, il est un peu con parce qu’il n’a pas le sens de l’humour. Il ne comprend pas le second degré donc il s’énerve quand il ne comprend pas. Il y a des mots qu’il ne faut pas prononcer » s’agace ensuite Bigard concernant les robots utilisés dans le but de détecter les infractions aux règles de la communauté.

L’humoriste ensuite fait dans la provocation en prononçant des mots interdits selon lui, « Vaccin », « Macron » et « Quequette ». « Il y a des mots comme vaccin, tu ne dois pas dire vaccin en ce moment. Macron tu ne peux pas dire Macron. Quequette non plus. Il est tout de suite sur les nerfs. ». « C’est drôle de voir dans quel monde on vit mon Dieu, ça serait bien qu’il y ait un humain qui relit. On va voir si je suis coupé par le robot en question ou s’il a fait des progrès » ajout ensuite Bigard regrettant que ce soit pas un être humain qui contrôle la censure.

Alors qu’il a dédicacé l’acteur français dans son titre « Variant » avec la punchine « J’suis un variant, j’suis un vaillant, j’suis plus Bigard qu’Anne Roumanoff », Booba n’a pas répondu à ce message amusant.

Une pensée pour mon ami @booba 1/2 pic.twitter.com/ssGlDJWOZ6 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) January 10, 2022