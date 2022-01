Haribo : des dealers détournent la marque pour vendre du cannabis

La marque de confiserie Haribo vient de s’offrir un coup de publicité dont elle se serait sans doute passé ! Des dealers se sont inspirés des sachets de bonbons de la société allemande pour mettre en vente du cannabis nommé Haribeuh.

Tout le monde connait le célèbre slogan, « Haribo, c’est beau la vie pour les grands et les petits » de quoi donner des idées à des dealers du département de Vaucluse pour faire la promotion des produits auprès des clients. Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Avignon a fait une étonnante découverte dans la cité des Griffons, à Sorgues la semaine dernière en tombant sur des sachets de stupéfiants estampillés au nom de Haribeuh.

Les dealers ont eu de l’inspiration en créant leur propre slogan à eux pour ce produit, « Haribeuh, c’est beau la vie, y a de la weed et du teuchi » décrit la packaging dont la ressemblance avec des paquets de bonbons est vraiment réussite. La Gendarmerie de Vaucluse a publié des photos de cette étonnante saisie sur Facebook avec le commentaire « Finalement, on peut retenir que HARIBEUH ce n’est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits ! ». Lors de cette perquisition des fioles contenant de la cocaïne et quelques centaines d’euros ont également été trouvées par la police.