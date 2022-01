Orelsan confie comment il s’est offert un feat avec Pharrell Williams

Triple Platine avec Civilisation, Orelsan s’est offert une collaboration de rêve sur cet album avec Pharrell Williams mais comment a-t-il fait pour convaincre le membre du groupe The Neptunes de réaliser ce featuring ? Le rappeur Caennais s’est confié sur cette rencontre à l’occasion de la promotion du projet.

Orelsan a convaincu Pharrell avec Basique

Après avoir enchainé les interviews, les passages à la radio et à la télévision c’est au micro de Skyrock dans La Matinale qu’Orelsan a livré les détails de cette connexion avec Pharrell Williams. «Ça s’est fait par un gars qui s’appelle Pedro Winter, qui a un label d’éléctro qui s’appelle Ed Banger. Lui, je sais qu’il connaissait Pharrell parce qu’ils avaient déjà bossé ensemble et je lui ai envoyé un message : “Est-ce que je suis trop prétentieux ou quoi, mais tu penses qu’il y a moyen de faire un son avec les Neptunes et Pharrell ?“» explique l’interprète de « Basique » questionné sur son titre « Dernier verre ».

«Il lui a envoyé “Basique”, Pharrell a bien aimé» poursuit Orelsan suite à l’envoi d’un texto de Pedro Winter à Pharrell convaincu par le titre « Basique » avant de l’inviter à travailler ensemble pour enregistrer en studio leur morceau commun.

Souvent les rappeurs français manquent de reconnaissance de la part des artistes américains dont les collaborations se font à distance mais le membre des Casseurs Flowters a eu l’honneur de rencontrer Pharrell et cela se ressent dans la réalisation du titre qui mélange parfaitement le style des deux artistes.