Booba et Maes, c’est fini ?

Des tensions dans la relation entre Booba et Maes ?

Au cœur d’une polémique depuis le début de la semaine sur des incidents liés à ses récents passages à Sevran, Maes a dénoncé le manque de soutien d’une partie de ses proches sans cité des noms mais Booba pourrait également être ciblé par l’accusation. B2O aurait unfollow son ami sur le réseaux ce qui a lancé la rumeur d’un différend entre eux.

Après l’affaire de la fusillade à Sevran, Maes a quitté la région Parisienne pour Dubaï et s’est exprimé brièvement sur toute cette affaire en déplorant notamment le manque de soutien de son équipe. Suite aux révélations de ce dossier Booba a arrêté de suivre le rappeur Sevranais sur la toile. Un geste qui peut paraitre anecdotique pour toute autres rappeurs mais pas pour le DUC car cela a souvent été le premier indice du début d’un clash comme avec Kaaris ou Damso.

B2O silencieux sur ce conflit

Lâché par son producteur Diosang et son label Les Derniers Salopards depuis le scandale des événements de Sevran avec qui il ne souhaite plus collaborer en raison d’un manque de soutien, Booba de son côté ne semble pas s’être immiscé dans ce dossier, il préfère pour le moment faire la promotion des artistes de son label et exprimer son engagement contre le pass vaccinale. Les internautes ont découvert que Kopp vient même d’unfollow Maes cela laisse présager la fin de leur collaboration au regret des fans.

Le rappeur Sevranais multiplie les stories de son séjour à Dubaï avec des messages énigmatiques sur l’amitié comme « Les gens aiment bien manger, mais quand faut faire la vaisselle, y’a plus personne ». La rumeur d’une séparation prend donc dans l’ampleur sur la toile mais ni Maes, ni Booba n’ont pour le moment communiqué à ce sujet. Diosang qui est désormais l’ex producteur de l’auteur du single Madrina a supprimé toutes ses publications sur Maes et a posté une intrigante story localisé “Sevran” avec l’écoute du single « Les vrais savent » de Lunatic, l’ancien groupe de B2O visiblement en référence à toute cette affaire.

#Maes parti à Dubaï a cause d’une histoire de fusillade de clans ect#Booba quand il va recevoir un appel de Maes : pic.twitter.com/SBsjfM64fy — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiiiDz_) January 11, 2022

🚨Maes a partagé une exclu cette nuit ! pic.twitter.com/Q11CKxblbq — rvpfr (@rvpfr_) January 13, 2022