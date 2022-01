Dadju annonce l’album de l’année !

Dadju est de retour et veut frapper très fort en 2022 ! Comme Ninho et Maes qui avaient fait monter la pression en annonçant le meilleur album pour la sortie de Jefe et Réelle Vie 3.0, le frère de Gims promet du très lourd à ses fans pour cette année avec son nouvel opus.

Le meilleur album pour Dadju

Dadju s’apprête à livrer son troisième album solo ! Après « Gentleman 2.0 » puis l’énorme succès de « Poison et antidote » en 2019 réédité au mois d’octobre 2020 (certifié quadruple disque de platine), l’ancien membre du groupe The Shin Sekai prépare un gros projet pour 2022 au plus grand bonheur de ses fans. Avant la sortie de Jefe, Ninho avait affirmé sortir le meilleur « album de tous les temps » suivi de Maes qui a son tour avait assuré « mon album sera le meilleur » de quoi donner des idées à Prince Dadj.

Les propos des deux rappeurs français ont visiblement inspiré Dadju qui vient de se lancer un défi pour cette année annonçant sur son compte, « Je vais sortir l’album de l’année » tout en ajoutant un émoji diamant pour montrer qu’il souhaite obtenir un nouveau disque de diamant (500 000 ventes) avec son prochain album après celui obtenu avec « Gentleman 2.0 ». Il a également ajouté la lettre « C » à la fin de son message en hashtag qui semble être un indice sur le titre de cet opus avec la premier lettre du nom attribué au projet.

Dadju vient aussi de sortir sa collaboration internationale avec Chris Brown sur le single « Goodbye » extrait du projet « No Limit » avec Skread à la production alors qu’il a récemment reçu des strings des fans sur scène dans une séquence insolite.