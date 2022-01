Le rappeur Dadinho en mandat de dépôt accusé de violences conjugales

Une relation difficile entre « amour et excès de violences » ! Le rappeur Dadinho est dans de sales draps. depuis quelques jours il se retrouve en plein « bad buzz » suite aux révélations de son ancienne compagne, Camille Froment et du blogueur Aqababe.

En ce début d’année le jeune rappeur français fait parler de lui dans la presse en dehors de sa musique mais pour sa vie privée ! C’est sa relation passée avec Camille Froment qui agite les médias et la situation ne semble pas vraiment s’améliorer pour lui car il vient d’être place sous mandat de dépôt suite aux accusations de violences conjugales.

Dadinho bientôt incarcéré ?

Le mois dernier la police est intervenue chez la jeune femme a récemment dévoilé Aqababe. « Ça fait une quinzaine de fois que j’essaye de faire cette story, mais je n’y arrive pas sans m’effondrer. Je vais être honnête avec vous. J’aurais aimé disparaître des réseaux sociaux pendant un petit, voire un long moment. Mais par rapport à vous et aux marques avec qui je me suis engagée, ça ne se fait pas de tout stopper. » a confié Camille Froment sur cet incident. « Mais je ne peux pas non plus faire comme si de rien n’était parce que c’est très compliqué. C’est très une très mauvaise période de ma vie » précise-t-elle dans un récent message posté sur les réseaux.

Aqababe a ensuite révélé plusieurs détails de la relation tendue entre la candidate de « Mamans et célèbres » et Dadinho avant d’assurer ce mardi que le rappeur est poursuivi en justice. « L’ex compagnon de Camille Froment est actuellement en mandat de dépôt sur Marseille dans l’attente de son jugement pour violences conjugales. » a déclaré le blogueur. « Ce n’était pas la première fois que le rappeur lui levait la main dessus. Ils avaient une relation en dents de scie mélangeant l’amour et l’excès de violences. Courage à Camille d’avoir osé agir. Agissez stop aux féminicides » affirme-t-il.

Camille Froment reste pour le moment silencieuse sur cette affaire tout comme le chanteur.