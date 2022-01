Booba dézingue Gims, Orelsan et tacle le retour de Stromae

Après avoir obtenu le soutien de Jean-Marie Bigard, Booba vient lâcher une grosse offensive sur le trio Gims, Orelsan et Stromae, suite au retour du chanteur Belge dont la prestation en direct sur TF1 a été salué pour des nombreuses personnalités, B2O de son coté vient de faire savoir qu’il n’a pas apprécié cette performance.

Gims, Orelsan et Stromae sont des mer*es pour le DUC

Cette semaine Lacrim a fait l’éloge de Stromae suite à son interprétation en direct sur TF1 de son nouveau single « L’Enfer » qui pour le deuxième extrait de son prochain a décidé de dévoiler en direct à la télévision ce titre évoquant les pensées suicidaires avec une mise en scène parfaite. Ce vendredi Gims a relayé un ancien cliché en compagnie de l’artiste Belge et d’Orelsan de l’époque de leur collaboration sur la chanson « AVF » ce qui déclenché la réaction immédiate de Booba.

En 2013, Stromae invite pour une connexion inédite Meugui et Orel’ sur son album « Racine carrée » qu’ils ont repris en live ensemble lors de la troisième édition d’Urban Peace au Stade de France. Pendant de sa tournée en France, le Belge avait ensuite fait monter sur la scène les deux rappeurs à Bercy. Gims a partagé une photo de cet événement sur Instagram avec la légende « 1.2.3 ». Une publication qui a enflammé les fans pour un possible nouveau featuring du trio sauf que B2O n’est pas du même avis.

Dans la foulée du post du leader de la Sexion D’Assaut, Booba a repris sur le compte Instagram d’OKLM pour s’en prendre méchamment aux trois artistes, « 3 grosses mer*es et l’autre y revient gonflé au xanax sur TF1 y nous parle de sa dépression mais frérot le monde entier est entrain d’couler on s’en bat les coui**es de ta vie. Tu nous sers à quoi on t’as pas attendu pour déprimer. Nous on a plus aucune libertés vas prendre tes cachetons et reste au lit ! Ah jpp excusez moi » a-t-déclaré avec plusieurs émojis mort de rire.

