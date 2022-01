Colonel Reyel ridiculise BFMTV pour son tacos nouvelle star du fast-food

BFMTV est devenue la risée du web cette semaine suite à la diffusion ce mercredi 12 janvier d’un documentaire sur les restaurants de Tacos. La chaîne de télévision a titré le documentaire « tacos nouvelle star du fast-food » sauf que ce type de fast-food est loin d’être une nouveauté et des nombreuses chaines de restauration de ce type existent déjà depuis plusieurs années.

Des centaines de tweets se moquent de BFMTV

Le “nouveau roi du fast-food français” présente BFMTV pour ce reportage consacré au Tacos, un phénomène qui est en train d’envahir la France selon la chaine télévisée mais les enseignes de Tacos font fureur dans toute la France depuis très longtemps notamment auprès des plus jeunes. Rapidement la vidéo du documentaire est devenue virale sur la toile et a bien amusé les Twittos.

« Et si j’écrivais une chanson sur une jeune fille de 16 ans qui attend un enfant ? » s’est moqué Colonel Reyel en faisant référence aux paroles de sa chanson « Aurélie » parue en 2011 sur son album « Au rapport » pour rire de retard de BFMTV sur son actualité. Dans d’autres tweets très amusants Windows France commente “Un partenariat ça vous dit? Trop hâte de vous faire découvrir Windows XP” sachant que le système d’exploitation a été lancé en 2001. Plusieurs marques ont profité de l’occasion pour faire du buzz et narguer la la chaîne d’information comme Samsung et KFC avec de annonces parodiques qui ont mis le feu à Twitter.

Et si j’écrivais une chanson sur une jeune fille de 16 ans qui attend un enfant ? https://t.co/Ep7Y1r7pCE — Colonel Reyel (@colonelreyel) January 14, 2022

Trop hâte de vous faire découvrir Windows XP. https://t.co/hcXqIyndWs — Windows France (@WindowsFrance) January 13, 2022

On a hâte de vous présenter le nouveau #S9 https://t.co/0lGGr7IQFV — Samsung FR (@SamsungFR) January 13, 2022

KFC débarque en France. https://t.co/MPWWkkQXeL — KFC France (@KFCFrance) January 12, 2022

