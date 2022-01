Des rumeurs de tensions ? Maes et Booba se suivent toujours

Maes lâché par Booba ? La rumeur a interpellé les fans des deux rappeurs toute la semaine suite à l’annonce sur les réseaux que B2O ne suit plus celui avec qui il a collaboré pour les titres « Madrina », « Blanche », « VVV » et plus récemment « Platine o Plomo » sur le réseau social Instagram.

Une discorde entre Maes et Booba ? Cet indice indique le contraire !

Y aurait-il un conflit entre les deux rappeurs français ? C’est la question que les supporters de Booba et Maes se sont posés suite au constat que le DUC Unfollow son compère sur Instagram. Depuis son bannissement du réseau social a commencé à prendre la main du compte de La Piraterie pour poursuivre ses publications sur l’application avant de sévir désormais depuis quelques semaines sur le profil de son ancien média OKLM. Effectivement comme l’ont constaté les internautes les deux comptes ne sont pas abonnés au profil du rappeur Sevran et l’inverse est également exacte même s’il ne s’agit pas là des comptes personnels du DUC.

Dans ses nombreuses embrouilles passées, Kalash, Damso, Benash ou encore Kaaris, l’un des premiers gestes de Booba a été d’unfollow les autres artistes avant de se lancer dans des clashs. Une pratique à laquelle s’est habituée B2O et les derniers incidents de Maes à Sevran reprochant notamment aux membres de son équipe de l’avoir lâché. Ce dernier vient aussi de séparer de son producteur Diosang, de quoi agiter la rumeur d’un problème entre les deux rappeurs et la fin de leur collaboration.

Ils sont toujours abonnés sur Twitter

Maes et Booba sont visiblement pas affectés par cette rumeur et sont restés silencieux à ce sujet mais même si la relation entre eux ne semble plus celle d’avant, ils se suivent pourtant toujours sur Twitter. Très actif sur le réseau social à l’oiseau bleu pour s’exprimer sur la vaccination et les mesures du gouvernement, B2O est toujours abonné au profil de son ami. A noter qu’il s’est avère pour d’autres artistes comme Shay, Gradur ou même Karim Benzema dont s’il s’est désabonné sur les réseaux, Kopp n’est pas en conflit avec ces derniers.

Dans une de ses dernière stories l’artiste Sevranais a ironisé sur l’amitié avec une citation Hassan II. « L’amitié est une chose nécessaire, un homme qui n’a pas d’amis n’est pas un homme, et je préfère encore personnellement être victime d’une amitié plutôt que d’être l’assassin d’une amitié, je préfère qu’il soit dit, que j’ai été trahi plutôt qu’il soit dit que j’ai trahi une amitié ». En attendant une déclaration d’un des deux protagonistes sur cette affaire au mois de décembre dernier. B2O s’était félicité d’avoir pris la première place du Top Single avec leur dernière collaboration sur « Platine O Plomo » et en ouvrant à une cinquième featuring avec Maes.