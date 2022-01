Swagg Man innocenté et libre, il rentre à Miami

Après deux années d’incarcération en Tunisie, Swagg Man est officiellement un homme libre et peut de nouveau voyager. Il a fêté l’événement en révélant la nouvelle sur son compte Instagram à ses milliers de fans.

Swagg Man libre après 3 ans de calvaire

Accusé d’escroquerie et blanchiment d’argent à l’échelle internationale de la justice Tunisienne, Swagg Man vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux le verdict de son jugement. Au mois de juin dernier le rappeur a pu sortir de prison après avoir payé une caution d’environ 60 000 euros. Il a ensuite affirmé vouloir prouver son innocence dans cette affaire. A la fin de l’année 2021, l’affaire d’escroquerie est classée sans suite en l’absence d’éléments de crime. Il est acquitté dans ce dossier après 3 ans de combat judiciaire mais toujours sous le coup d’une interdiction de voyage.

Ce jeudi, Swagg Man a posté sur Instagram une photo en compagnie d’un de ses avocats pour annoncer qu’il rentre chez lui à Miami innocenté par la justice Tunisienne. Un non-lieu de la Cour d’appel de Tunis est prononcé en faveur du rappeur sur l’accusation de blanchiment d’argent.

« Voilà ! Après bientôt 3 ans de souffrance dont 2 ans de prison ! Swagg man est enfin libre et innocenté ! Merci à la justice tunisienne et bien sûr, merci à mes avocats Taieb bessadok et Kamel Ben Mashoud pour ce combat gagné ! Maintenant je vais pouvoir enfin voyager et rentrer chez moi à Miami », a-t-il commenté après cette décision du tribunal.