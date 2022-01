Lacrim : pourquoi il a accepté de participer au Classico Organisé ?

Pas convaincu dans un premier de sa participation à la compilation Classico Organisé de Jul, Lacrim a finalement accepté de rejoindre l’impressionnante liste des artistes présents sur le projet pour le morceau « Loi de la calle » dont le clip affiche plus de 14 millions de vues sur Youtube.

C’est à l’occasion d’une interview dans Le Code sur Apple Music avec Mehdi Maïzi pour la promotion de son album Persona Non Grata que El Tigre s’est confié sur le projet événement de Jul paru en fin d’année dernière. Le rappeur du 94 nous a offert un gros couplet avec son acolyte Mister You sur le titre « Loi de la calle » en compagnie d’Alonzo, JuL, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi.

On a un morceau de chefs !

Lacrim révèle s’être d’abord interrogé sur le grand nombre de rappeurs invités pour la compilation avant de finalement se convaincre d’y participer. « Si t’as 150 artistes, avec qui on va te mettre ? Qu’est-ce qu’on va faire ? » commence-t-il a expliqué avant de poursuivre, « Après juste ce que je me suis dit à moi, et je pense que c’est le plus important, c’est de me dire : « Tu peux pas être dans une politique où demain, il faut être dans le partage tu vois. Et demain, refuser un projet comme ça. » Donc je dis oui, et vas-y ce que tu me proposes, je vais le faire. ».

Lacrim a confié avoir été satisfait des artistes présents sur son single mais il s’attendait a y voir des rappeurs moins connus. « Franchement, la vérité, par exemple sur le morceau où j’étais, on a un morceau de chefs tu vois. Mais je le voyais quand même autrement dans la mesure ou je croyais qu’il y allait avoir quand même t’as vu, vraiment deux petits émergents. » raconte-t-il.

« Parce que faut que ça serve à ça aussi tu vois. Je pense. Je pense qu’il faut deux petits vraiment, deux petits qui arrivent, tu sens JUL qu’ils sont chauds, tu les mets avec nous et voilà je pense que c’est bon. Mais en tout cas j’étais très content, je suis très content. » précise le rappeur de Chevilly-Larue pour conclure.