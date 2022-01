6ix9ine se fait allumer par Eminem

6ix9ine vient de prendre cher de la part d’Eminem ! Le 14 janvier Cordae a dévoilé son nouveau projet baptisé « From a birds eye view » avec plusieurs invités tel que les rappeurs Gunna, Lil Wayne, Lil Durk, Roddy Ricch et surtout Slim Shady qui a profité de l’occasion pour démonter en musique Tekashi 69.

Eminem atomise 6ix9ine !

C’est sur le morceau « Parables (Remix) » que l’artiste du Maryland, ancien membre du groupe YBN a invité Eminem pour poser un couplet qui ne va pas plaire à 6ix9ine. « It’s so hard for me to fathom this was once my life, Shit’ll make you wanna cop out like a plea deal, so i treat a beat like it’s Tekashi, spit on that bitch like Meek Mill » lâche EMINƎM. Il fait référence à la confrontation entre Meek Mill et Tekashi 69 qui a éclaté en début d’année 2021 sur un parking, la situation avait failli dégénéré et la scène filmée par des caméras de surveillance avait fait le buzz sur les réseaux. Slim Shady affirme vouloir traiter son rival comme le « beat » et lui crache dessus.

Au mois de décembre 2020, Eminem avait déjà réglé des comptes contre 6ix9ine dans le single « Zeus » avec la phrase, « Elle dit que je fais de la mer*e, mais elle écoute Tekashi. Salo*e, je ne comprends pas » alors que le sulfureux rappeur américain à la chevelure colorée a disparu de la circulation ces dernières semaines.