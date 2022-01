Stromae le clash de trop pour Booba ? B2O le ridiculise encore !

Pourquoi Booba s’est-il lancé dans une clash avec des propos très durs contre Stromae ? C’est la question que se pose des nombreux fans, à sa longue liste d’ennemis, Kopp ajoute le nom du chanteur Belge à succès sans raison apparente hormis son affiliation avec Gims alors cette attaque a fait le tour de tous les médias depuis vendredi dernier de quoi s’offrir un nouveau coup de buzz.

Le Duc de Boulogne est toujours à l’affût de l’actualité du moment et n’a pas raté dans s’immiscer dans le retour de l’auteur du titre « Papaoutai ». Salué par tout le monde, B2O de son côté n’a pas aimé la prestation de Stromae et a décidé de le faire savoir avec son exercice favori, le clash et il a fait très fort. C’est suite à la publication de Gims d’une photo sur scène avec le Belge et Orelsan que Booba a lancé son attaque en critiquant ouvertement le fait de chanter sur le thème des pensées suicidaires.

Booba se moque de Stromae

L’ancien membre du groupe Lunatic a repris le cliché sur l’Instagram OKLM en traitant les trois artistes de grosses mer*es avant d’enchainer, « L’autre im revient gonflé au Xanax sur TF1 » lâche-t-il à l’encontre de Stromae avant de poursuivre « Il nous parle de sa dépression. Frérot le monde entier est entrain de couler, on s’en bat les coui**es de ta vie. Tu nous sers à quoi ? On t’as pas attendu pour déprimer ». « Nous on a plus aucune libertés vas prendre tes cachetons et reste au lit » conclu Booba mais il n’en est pas resté là.

Il a tout d’abord relayé la prestation du producteur belge sur TF1 dans une story en ajoutant la légende « Il faut être fière de ses faiblesse, c’est scandaleux » puis une photo de son fils Omar avec le message « Sois fier de tes faiblesse mon fils ! Abandonne quand c’est dur sois une grosse victime et que l’échec soit avec toi ! Et prends tes cachetons avant d’pisser au lit ». Il s’est encore moque de Stromae en faisant un montage photo de son visage en l’ayant grossi dans un livre « Devenir plus faible pour les nuls » puis un avec le chanteur en ajoutant des images de médicaments »

Des provocations auxquelles Paul Van Haver de son vrai nom n’a pas répondu alors que le clip de son dernier single « L’enfer » vient de dépasser les 8 millions de vues en 4 jours sur Youtube et figure à la deuxième place du Top Singles en France.