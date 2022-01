Rohff sur la rue : « Avant tu ne voyais pas les mecs s’épiler les sourcils »

A l’occasion d’une interview sans filtre accordée à Rapelite, Rohff a donné son avis sur la jeunesse dans les cités d’aujourd’hui en comparaison de ce qu’il a vécu dans la banlieue étant plus jeune en faisant un constat assez amer sur les jeunes dans la street.

La constatation acerbe de Rohff sur la rue

En marge de la promotion de son album Grand Monsieur, Rohff poursuit sa tournée des médias pour parler de son projet et en assurer la promotion. Dans un entretien avec Rapelite, Housni est revenu sur sa carrière, sa vision, ses valeurs ainsi que son héritage. Le rappeur du 94 s’est aussi exprimé sur les jeunes dans les banlieues et l’évolution de la street ces dernières années.

« Mais tu regardes même le style vestimentaire, tu regardes les mecs de la street ça a bien changé. Avant, tu ne voyais pas les mecs s’épiler, cheveux longs et tout. Il n’y avait pas tout ça, faut dire ce qui est. Ce n’est pas pour critiquer, mais cette street là n’existait pas avant. » a-t-il affirmé.

« Maintenant, des fois, je m’arrête aux feux, je regarde les petites équipes, il y en a, ils se regardent à fond dans la vitre et tout » continue d’expliquer Rohff avant d’ajouter « Des meufs me disent : salons de coiffure, trois semaines d’attente, des mecs passent avant nous. Les fers Babyliss dans les rayons Carrefour, il n’y en a plus. Cette street là n’existait pas avant ».

Pour Housni la street d’aujourd’hui a donc bien changé de celle de son époque.

