Aubameyang exclu de la CAN après avoir amené des filles à son hôtel ?

Le scénario tourne à la catastrophe du côté de l’équipe nationale du Gabon suite au scandale touchant des joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina viennent de quitter la Coupe d’Afrique des Nations, accusés d’avoir amené des filles à l’hôtel, ils ont été virés par la sélection.

Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas évolué avec le Gabon depuis le début de la CAN 2022 car ils étaient positifs au COVID-19 et ne vont pas prendre part à la suite du tournoi. Toujours en lice pour se qualifier en huitièmes de finale, la sélection Gabonaise a décidé de se séparer des deux joueurs, l’un est retourné à Nice et l’autre à Arsenal. Le sélectionneur, Patrice Neveu a expliqué qu’ils ont des problèmes respiratoires.

Depuis cette annonce, un journaliste de RFI Radio Foot a lancé une étonnante rumeur. Freddhy Koula affirme que Aubameyang et Lemina seraient partis de leur hôtel dimanche soir alors que les autres joueurs de l’équipe se sont entrainés. Ils ont ensuite été aperçus après 5 heures du matin ivres et avec plusieurs femmes. Les joueurs auraient tenté de les faire monter dans leur chambre avant qu’une altercation n’éclate avec la sécurité.

Face à la polémique, Lemina s’est expliqué sur Instagram pour démentir la rumeur. « Je ne vais même pas alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire. Je n’en ai rien à faire. J’ai mal pour ma sélection qui n’est entourée que de menteurs en quête de buzz. Bonne chance à vous pour la compète et pour les sélections à venir. Loin des yeux, mais près du cœur. » déclare le joueur Niçois en annonçant sa retraite internationale.

« Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s’ajoute des rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aillent le plus loin possible » a réagi Pierre-Emerick Aubameyang sur Twitter.

La vraie raison du renvoie d’Aubameyang et Lemina. J’apprends de source interne que le renvoie d’Aubameyang et Lemina dans leurs clubs respectifs seraient plus pour une raison d’indiscipline que pour les « raisons médicales » (qui sont réelles).

L’explication ici 👇🏽 #TeamGabon pic.twitter.com/x0EWfbIRJ8 — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) January 17, 2022

