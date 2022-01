Dadju adresse un message fort à Gims

Après l’annonce de son souhait de sortir l’album de l’année pour faire monter la pression avant le premier extrait, Dadju a rendu un bel hommage à son frère Gims sur les réseaux sociaux en expliquant à ses fans pourquoi il se surnomme le Prince.

Dadju révèle la raison de son surnom

Devenu l’un des plus gros vendeurs en France ces dernières années avec les énormes succès de ses albums en solo. De « Subliminal », « MCAR », « Ceinture Noire » au « Le Fléau » paru en 2021, Meugui a toujours réalisé des énormes scores, ses trois premiers opus ont d’ailleurs tous franchi le cap du million de ventes et le dernier en date est double platine. Son frère Dadju connait également une telle réussite en solo depuis son départ du groupe The Shin Sekaï avec deux albums, le premier « Gentleman 2.0 » disque de diamant et le second « Poison ou Antidote » quadruple platine.

Au fil des années Gims est devenu un modèle pour Dadju. Des deux frères ont collaboré ensemble à plusieurs reprises sur les singles « Djuna Family », « Sans rétro », « Outsider », « Mayweather », « Tu ne le vois pas », « Bella ciao », « 10/10 », « Belle Ciao » ou encore plus récemment sur le titre « Belle ». En attendant une nouvelle collaboration entre eux, l’auteur de « Reine » a décidé d’adresser un beau message de respect envers Meugui dans une story Instagram, « Prince Dadj parce que le king s’appelle Gims« .

En studio actuellement pour la préparation de son nouvel opus, Dadju a ensuite réaffirmé sur le réseau social son intention de sortir l’album de l’année.

