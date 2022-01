Keny Arkana a prédit la pandémie en 2011 ? Booba impressionné valide !

Depuis le début de sa carrière Keny Arkana s’est toujours démarquée comme une artiste très engagée ce qui vient de lui valoir le soutien de Booba. L’auteur de Ratpi World s’exprime depuis quelques jours sur la crise sanitaire notamment pour dénoncer les décision du gouvernement pour lutter contre la pandémie et vient de ressortir ancien clip de la rappeuse Marseillais précurseur sur la situation actuelle.

Au mois d’avril 2011, Keny Arkana présente le premier extrait de sa mixtape « L’Esquisse volume 2 » avec le clip du titre « V pour vérités » inspiré du film « V pour Vendetta ». Un visuel dans lequel elle met en scène le piratage d’un journal télévisé pour mettre en avant ses valeurs humanistes comme un lanceur d’alerte pour tenter d’éveiller les consciences du peuple. La rappeuse dénonce une conspiration du gouvernement en l’accusant de créer des épidémies des propos qui prennent sens à notre époque en raison de la pandémie du COVID-19 et que Booba a partagé.

Keny Arkana impressionne B2O avec ses prédictions passées

« Moi qui me croyais dans le turfu! Ça a dix ans… on y croît on y croît pas on y voit on y voit pas.. KENY ARKANA » s’étonne Booba en postant une extrait du clip en ajoutant le hashtag « Disent les génies » et dans lequel Keny Arkana chante « Des épidémies, peut-être pour qu’on ait peur de se rassembler, ou juste pour biznesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce dedans, serait-ce pour de la surveillance ? Ou pour modifier nos états psychiques à l’aide de leurs fréquences. ».

Au mois de juillet dernier Keny Arkana avait annoncé vouloir définitivement quitter la France en expliquant « Je pars pour des raisons politiques, liées à la dictature sanitaire. Pour moi, c’est insupportable, toute cette atmosphère en France. Je trouve que les gens acceptent beaucoup de choses sans se poser trop de questions. » explique celle qui est également une militante altermondialiste. ».