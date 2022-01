Jul, Leto, Gazo : on sait quel rappeur a fait le plus feat !

Qui est le rappeur français ayant réalisé le plus de collaborations en 2021 ? On a fait enfin la réponse ! L’année passé a été très chargée en actualité musicale et ce début d’année fait place aux différents bilans des 12 derniers mois comme celui du rappeur le plus invité en featuring et c’est Leto qui prend la première place de ce classement.

Leto est le N°1 des feats

Le média RapMinerz vient de présenter le classement des rappeurs les plus invités en feat par le plus de rappeur en 2021 en analysant plus de 15 000 morceaux afin de synthétiser cette année riche en projets. Comme l’année précédente, Leto devance ses compères à ce petit jeu avec au total de 30 morceaux pour 27 titres en 2020. En plus de son album « 17% » paru au mois de septembre, il a notamment travaillé ses derniers mois avec Kodes (« Bipolaire »), Joé Dwèt Filé (« Baby Girl »), Fresh LaDouille (« 0.9 »), Gambino La MG (« Double Hook »), Mac Tyer (« Nos quartiers »), Gazo (« Big Meech »), Larry (« Double L ») ou encore Ninho (« Vie de star »).

DA Uzi prend la deuxième place du classement et n’a pas réussi à détrôner Leto avec un cumul de 26 featurings, il devance sur le podium, Gazo avec 25 apparitions en 2021. Jul prend la quatrième place avec 22 collaborations, Guy2Bezbar est cinquième avec 21 featurings sur l’année écoulée.

Top 5 des invitations pour un featuring :

Leto : Invité sur 30 titres DA Uzi : Invité sur 26 titres Gazo : Invité sur 25 titres Jul : Invité sur 22 titres Guy2Bezbar : Invité sur 21 titres