Naps : La Kiffance, titre le plus écouté de France

Naps a connu une année 2021 en apothéose grâce au succès phénoménal de son tube « La Kiffance », le morceau est triple single de diamant avec 145 millions de streams. Le rappeur Marseillais a obtenu un nouveau disque de platine avec son album « Les mains faites pour l’Or » grâce au carton de son hit qui a été le morceau le plus écoute en France en 2021.

La Kiffance de Naps est le titre de l’année

Naps a ambiancé toute la France l’année dernière avec « La Kiffance » qui battu tous les records et vient donc de s’offrir le titre de la chanson la plus écouté de 2021 ainsi que du soir du réveillon, le 31 décembre. Le single a explosé les compteurs sur toutes les plateformes de streaming musical en prenant pendant plusieurs mois la première place du classement du Top Singles et il cumule désormais près de 120 millions de vues sur Youtube.

L’artiste Marseillais a aussi remporté la récompense de révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec « La Kiffance » qu’il va interpréter sur scène cette année dans une tournée des plus grosses salles de concert de France en 2022 pour « La Kiffance Tour ».

Afin de fêter cette réussite et l’annonce de sa tournée, Naps vient de dévoiler le clip du morceau « Artiste » extrait de son dernier album « Best Life« . Sur une instrumentale mélancolique aux airs de guitare, le Marseillais se confie intimement, revenant sur ses débuts dans la musique quand il n’osait pas montrer au grand jour son talent pour le rap. Depuis, les années se sont écoulées, non sans obstacle et il a enfin réalisé son rêve d’enfant, être artiste.