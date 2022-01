Keny Arkana remercie Booba qui répond, « elle a plus de coui**es que les rappeurs célèbres »

Booba lâche une pique contre les rappeurs célèbres !

Le bel échange entre Keny Arkana et Booba sur Twitter ! Les deux rappeurs se sont apportés de la force mutuellement après le tweet de l’interprète du titre « Leo Messi » qui a repartagé le clip de « V pour Vérités » sorti en 2011 aux paroles prémonitoires sur la situation actuelle causée par la crise sanitaire dans le monde suite à la pandémie du COVID-19.

Il y a un peu plus de dix ans, Keny Arkana a prédit en musique une épidémie en tentant de prévenir le public sur les choix du gouvernement d’imposer un jour une vaccination. « Des épidémies, peut être pour qu’on ait peur de se rassembler. Ou juste pour businesser un tas de vaccins empoissonnés. Ou pour modifier nos états psychiques à l’aide de leurs fréquences ? » chante la rappeuse Marseillais dans les paroles du morceau « V pour Vérités ».

Un titre dénonciateur qui prend tout son sens aujourd’hui et que Booba a ressorti il y a quelques jours sur son compte Twitter pour dénoncer la mise en place du pass vaccinal en France.

B2O et Keny Arkana unis, ils se soutiennent dans la lutte

Keny Arkana vient de remercier Booba de ce soutien avec le partage de son clip. « Merci pour ton message mon frère. fait plaiz de te savoir avec nous » a-t-elle commenté avec un émoji clin d’œil. « C’est toi qui es avec nous. On va couler ensemble » a répondu B2O avant d’adresser un tacle aux rappeurs célèbres qui ne prennent pas position.

« Avis à tous les rappeurs célèbres les faux caïds rebelles à mèches blanches à lunettes noires on se souviendra pas de vous mais on se souviendra d’elle qui a plus de couilles que vous tous réunis bande de shmeta! » déclare B2O pour rendre hommage à la rappeuse en postant une fresque à l’effigie de cette dernière.

Un beau témoignage de respect entre les deux artistes loin du récent clash Booba et Maes suite à un différend entre eux sur la sortie d’un nouveau single du rappeur Sevranais dont la prod’ appartenait initialement au DUC.