Seth Gueko taclé par le rappeur 25G pour son défilé à la Fashion Week

Seth Gueko sèchement clashé par 25G ! Cette semaine Seth Guex a fièrement participé à la Fashion Week de Paris pour le défilé EGONLab à l’Oratoire du Louvre dans une étonnante tenue de prêtre. Une grande première pour l’artiste originaire de Saint-Ouen-l’Aumône qui n’a pas plu a tout le monde. Le rappeur 25G vient de lui adresser un gros tacle sur le réseau social pour exprimer son agacement sur ce choix.

25G s’en prend à Seth Gueko !

« On est pas des Fashion victime mais des criminels de la mode… Ouverture du défilé EGONLab. Premier jour de la Fashion week. Seth Guex aka : le purificateur, la papoté mozguz, voldemort, Dark vador sans casque, Gomez adams, le joker avec la cape de Batman, l’undertaker, le père inquisiteur, le grand pop, Richard chambarlou, nosferatune, l’ abbé résina » a déclaré Seth Gueko en relayant un cliché de sa prestation à la Fashion Week Paris 2022. Le rappeur français a présenté une création de la nouvelle collection printemps/hiver baptisée EGONIMATI de la marque EGONLab en apparaissant vêtu d’une tenue similaire à celle des prêtres catholiques avec dans ses mains un encensoir.

« Je pourras ôter une vie »

25G n’a pas apprécié cette décision de son compère de participer à un tel défilé et vient de le faire savoir dans un long message posté sur Instagram. « Booba a insulté ta femme sur la place publique et tu as été indifférent et pas défendu ton honneur, ta dignité. Je jure devant Dieu, je pourrais ôter une vie pour ce manque respect et tu m’as unfollow car j’ai toujours été entier et sincère envers toi et que tu acceptais pas les vérités. » commence-t-il à expliquer avant de poursuivre.

« Mais défilé avec une tenue de curée devant des sataniques ta plus de respect pour l’homme. N’oublie pas ce qui t’ont fait devenir Seth Gueko, tu leur doit pas ça ! N’oublie pas la classe ouvrière ! Moi je suis fauché mais entier, je vais crever avec ma dignité et ma fierté !Jamais au grand jamais je tournerai ma veste. Ma base fan je vous doit le respect. Je suis encore 25G en 2022 ! Je n’oublierai jamais d’où je viens ! Passe le bonjour à ma gloire et à Bilal » ajoute-t-il dans la suite de son post.

« Voilà c’est mon ressenti, ça plait, ça plait pas je m’en fou ! C’est pas un clash, c’est une vérité. J’ai surtout rien à prouver à personne (barlou je vais l’effacer au laser ). Je suis 94 et je vais crever 94 ! (Vrai reconnaisse vrai) L’argent pourri, une âme, que Dieu te guide ! » conclu 25G. Un message auquel Seth Gueko n’a pas répondu directement. « Mon entrée dans le monde de la mode » déclare-t-il dans sa dernière publication sur Instagram avec une photo d’un cafard vêtu en Louis Vuitton en réaction aux critiques de ses détracteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 25G️ 🎙 (@25gofficiel)