Diam’s de passage dans un restaurant à Calais, le patron révèle tout

De passage dans une brasserie dans le Nord de la France, Diam’s n’a pas souhaité faire de photos pour immortaliser le moment mais a laissé un beau message à l’équipe. Le patron de l’établissement s’est confié sur cette rencontre avec l’ancienne rappeuse française dans son établissement, Le Chill situé à Calais.

Diam’s a remercié le personnel de la brasserie

Très discrète médiatique depuis sa retraite musicale, Diam’s a été récemment aperçue à Calais dans le cadre d’un projet vidéo d’après des informations du journal La Voix du Nord. L’ex-chanteuse s’est restaurée dans une brasserie nommée Le Chill. Mélanie Georgiades « n’a pas voulu être prise en photo » a confié le parton de l’établissement mais elle a laissé un petit message sympathique. « Pour toute l’équipe du Chill. Merci pour tout, je vous souhaite le meilleur. Et dont la photo postée par l’établissement a vite fait le tour des réseaux sociaux ».

« Quel plaisir d’avoir aujourd’hui reçu Diam’s dans notre établissement ! Merci pour ce gentil message A très vite on l’espère ! Toute l’équipe de Chill » peut-on lire en légende de la publication postée par le Chill sur Instagram avec une photo de ce mot écrit par l’interprète du tube « La Boulette ».

« Ils sont arrivés, ils étaient une dizaine. On l’a reconnue sans être sûrs mais quand on a scanné son pass sanitaire, on était sûrs que c’était elle. Elle a demandé une table dans un coin pour être tranquille. Elle est venue après le service, il y avait moins de monde. J’ai discuté avec elle, c’est une nana super sympa. Elle nous a remerciés pour le repas, complimentés sur le resto, remercié les serveurs les uns après les autres. Elle a laissé un bon pourboire » s’est exprimé le patron de la brasserie sur cette rencontre, ravi d’avoir pu accueillir Diam’s.