Gradur rejoint Niska, Ninho au duel Gane vs Ngannou et pose avec Mike Tyson

Gradur a encore bien fait rire les internautes sur son compte Instagram en se filmant lors de l’UFC 270 à Los Angeles en compagnie de Niska et Ninho, il a également rencontré la légende de la boxe lors de cet événement et a assisté au combat opposant Ciryl Gane et Francis Ngannou.

Il y a un an Gradur a assisté à la défaite de Conor McGregor contre Dustin Poirier dans l’octogone à Abou Dabi alors qu’il avait misé sur le combattant irlandais, le rappeur du 59 avait fait part de sa déception, « Tu m’as déçu Conor, tu m’as déçu enfoiré! » s’était-il énervé dans les tribunes au retour dans les vestiaires de The Notorious. Cette fois-ci, il a décidé de se rendre en Californie pour suivre un autre duel de MMA entre Ngannou et Gane.

Le weekend dernier, dans un face à face très attendu, le combattant Camerounais a préservé sa ceinture des poids lourds en venant à bout de Ciryl Gane en 5 rounds devant 18 000 spectateurs dans la salle du Honda Center d’Anaheim avec présent sur place Gradur, Ninho et Niska. « Quelle Life bébé quelle Life! En direct de Los Angeles avec les Frero Niska et Ninho pour l’UFC 270 de Ciryl Gane vs Francis Ngannou eb VIP. #3CongolaisÀL.A #QdLesRêvesDeviennentRéalité LeCombatDuJouu » a décrit le Sheguey en légende de la publication des vidéos et des photos de cette soirée.

Gradur a ensuite immortalisé sa rencontre avec Mike Tyson en photo, « Zepo avec tonton Myke aka vié Tyson #LaPatateDuJouuuu #Légende » a-t-il commenté en postant des clichés en compagnie du célèbre boxeur américain.

