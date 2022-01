Hatik humilié par Booba sur sa réussite

Hatik a toujours eu des propos élogieux envers Booba mais cela n’est pas réciproque. L’ancien membre du groupe Lunatic avait vivement critiqué l’interprète du rôle d’Apash dans la série par le passé et vient de récidiver en se moquant de sa dernière vidéo en train de se filmer en vacances au Mexique pour afficher sa réussite.

Hatik jubile, B2O le nargue !

Après l’album « Vague à l’âme » et « Noyé : Vague à L’âme (Suite et Fin) » sorti l’année dernière, Hatik prend un peu de bon temps en se reposant au Mexique dans la ville de Cancún. Il y a quelques jours l’auteur du single « Angela » a posté une vidéo en vacances en déclarant, « Des années de charbon, à rapper dans une chambre avec ma grand-mère qui me dit arrête ton boum-boum… pour au final me retrouver où ? A Cancún mon pote… Comme quoi, le travail paye et quand il paye, il paye très bien ! Bismillah ». Clément Penhoat de son vrai nom s’est exprimer pour expliquer qu’il a enfin réussi suite à des années de travail depuis ses débuts dans la musique. Cette séquence n’a pas échappé à Booba.

B2O s’est amusé de la déclaration du jeune rappeur de 29 ans originaire des Yvelines. Il a partagé la vidéo dans une story avec le message : « Hatik, tu sais Gérard mon voisin de palier il travaille à la Poste il est à Cancún actuellement en all inclusive là… Il s’agit de doser ».

Au mois de mai dernier, Booba s’en était déjà pris à Hatik suite à sa campagne de publicité pour une gamme de shampoing de la marque de produits cosmétiques Garnier. Ce dernier n’a jamais répondu aux provocations et a même rendu hommage à DUC dans plusieurs interviews. « Je vais jamais dire du mal de B2O. Il est trop fort, je l’ai trop écouté dans ma vie pour dire quoi que se soit » avait-il affirmé.