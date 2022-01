Ngannou valide une revanche de Ciryl Gane à une condition précise

Le combat au sommet entre Ciryl Gane et Francis Ngannou a tenu toutes ses promesses. Ce dernier ouvre déjà la porte à une revanche pour son rival seulement quelques heures après son triomphe contre le combattant français.

Le Camerounais pose une seule condition

Après 5 rounds Francis Ngannou a vaincu Ciryl Gane dans la cage sur décision des juges. Le Camerounais a témoigné tout son respect envers son adversaire d’un soir tout en s’affirmant comme le patron. « Je ne pensais pas que ça allait être un combat de lutte. Je ne l’ai pas mis KO, mais j’ai déçu tout ceux qui pensaient qu’il me battrait en cinq rounds. Le boss, c’est moi. » s’est-il exprimé.

Au sujet d’une possible revanche accordée à Ciryl Gane, Ngannou pense que son rival va revenir et assure être prêt à organiser une nouvelle confrontation. « Une revanche avec Ciryl Gane ? Je signe bien sûr ! Si je reste en UFC » a-t-il commenté devant la presse. Le combattant Camerounais pourrait donc à nouveau se retrouver face au français s’il poursuit l’aventure en Ultimate Fighting Championship, l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes qui est la plus importante ligue mondiale dans ce sport de combat. Reste maintenant à espérer pour le public que ce combat ait lieu un jour.

Ciryl Gane de son côté à rassurer son public suite à cette défaite. « Merci beaucoup, malheureusement ça l‘a pas fait. Il n’a pas manqué grand chose, il a su utiliser ses points forts pour gagner ce combat-la. Ce n’est que partie remise, on va continuer à travailler et continuer à vous faire plaisir. Le moral est bon en tout cas vous inquiétez pas, on va quand même faire la fête ce soir » s’est-il confié.