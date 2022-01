Quand Rohff s’est fait mettre KO !

C’était une histoire incroyable confie Rohff en révélant une anecdote amusante sur la seule fois où il s’est fait mettre KO. Housni poursuit la promotion de son dernier album « Grand Monsieur » paru au début du mois de décembre 2021 qui se rapproche tout doucement de la certification de disque d’or avec 50 000 ventes.

Rohff ne l’a pas vu venir

C’est sur la radio Swigg que Rohff s’est exprimé sur la sortie du dixième album de sa longue carrière de plus de 20 ans dans le rap français. Il est d’ailleurs devenu à cette occasion le seul rappeur français à sortir un album en solo sur les quatre dernières décennies (1990-2000-2010-2020). Housni continue donc son tour des médias avec un récent passage sur Swigg Radio dans lequel il a parlé de son morceau écrit pour Antoine Griezmann, de sa connexion avec Céline Dion, de la fois où il a fait un barbecue avec Shakira et Rick Ross ainsi que d’une histoire amusante lorsqu’il est tombé KO à cause d’un oiseau.

Housni mis au sol par un oiseau !

« Je suis parti à la campagne. Je suis parti faire un footing dans la forêt, et là je me suis mangé un épervier dans la tête. Il m’a mis KO l’enflure. », a commencé à expliquer Rohff sur cette anecdote avant de poursuivre, « J’étais par terre. Je passe ma main sur mon crâne, je vois y a du sang. Je lève la tête, je vois le ba*ârds planer dans le ciel ». « C’était une histoire incroyable » conclu-t-il sur cette anecdote insolite qui semble l’avoir marqué.