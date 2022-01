SDM : Maeva Ghennam ivre lors de son showcase, les images fuitent

Après sa récente mésaventure avec Niska et Maes lors d’une altercation avec Lila Taleb, Maeva Ghennam fait encore parler d’elle avec la publication sur la toile d’une vidéo dans laquelle elle apparait complètement saoule pendant un concert du rappeur SDM, signé sur le label 92i Records de Booba lors d’un showcase à Dubaï.

Maeva Ghennam accusée de renvoyer une mauvaise image auprès des jeunes

Lors de la récente venue de Booba aux Emirats Arabes Unis pour une série de showcases, Maeva Ghennam s’était retrouvée en plein bad buzz sur à une séquence dans laquelle elle insulte Gims. Par la suite, la candidate des Marseillais a confié avoir reçu des menaces du mari de Demdem. “C’est la mer*e ! Hier j’étais bourrée et j’ai fait un snap où j’ai insulté Maître Gims. Du coup, il prend l’avion, il arrive à Dubaï et va voir le Cheikh. Il m’a menacée, il m’a dit qu’il allait faire sauter mon visa et me mettre en prison” s’était-elle inquiétée dans un fichier vocal posté sur les réseaux.

Quelques jours après ces événements une nouvelle polémique a affecté Maeva Ghennam suite aux révélations d’une rixe avec Lila Taleb en plein showcase de SDM à Dubaï. Elle aurait notamment lancé un verre contre cette dernière. Niska et Maes sont intervenus pour stopper le différend entre elles. Cette affaire a refait surface avec une vidéo de l’influenceuse en train de chanter complètement ivre dans laquelle elle tente de chanter mais que les paroles lui sortent de la pensée.

« C’est pas bon l’alcool pour la santé. Surtout quand on agresse les gens, Lila et bien d’autres. Honnêtement elle me fait de la peine » a ensuite commenté sa rivale Lila Taleb suite à la publication de cette séquence alors que les internautes ont déplore le fait qu’elle renvoie souvent une mauvaise image auprès des plus jeunes.