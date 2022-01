Gims demande pardon sur son scandale de la bonne année

Gims a connu un début d’année très agitée suite à la polémique de la vidéo sur la nouvelle année qui a pris une énorme ampleur dans les médias. Le membre de la Sexion D’Assaut s’est retrouvé sous le feu des critiques après une vidéo dans laquelle demande d’arrêter de lui souhaiter bonne année car cela ne correspond à ses convictions religieuses.

Meugui regrette fortement sa vidéo !

« S’il vous plaît avec les “bonne année”, “Nouvel an”, laissez-moi, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février » déclare Gims au début de la séquence avant de poursuivre, « En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m’envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça. » avait déclaré le 1er janvier Gims dans une séquence devenue rapidement virale sur la toile. Il ne s’est ensuite jamais exprimé sur cette affaire, ni justifié sur sa déclaration pour tenter d’apaiser les tensions.

Dans un long entretien avec « Le journal du dimanche », Gims s’est enfin confié à ce sujet pour tenter de calmer les attaques à son encontre pour ses propos. « Cette vidéo, je la regrette totalement. C’était un ovni, je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser des gens » a-t-il regretté. Il a ensuite présenté officiellement des excuses, « Cette vidéo a été faite avec spontanéité, tard le soir. Je suis vraiment désolé. J’étais fatigué, je venais de regarder plein de snaps pour le Nouvel An. J’étais en train de faire le con » s’est-il justifier en espérant convaincre ses détracteurs.

