MHD dégouté de l’élimination de la Guinée, « J’ai trop la haine »

MHD a exprimé toute sa déception suite à l’élimination de la Guinée lors des huitièmes de finale de la Coupe de D’Afrique des Nations ce lundi soir après une défaite sur le score de 1 but à 0 face à la Gambie. Le rappeur français a fait part de son désarroi suite à cette contre performance de son équipe préférée dans la story de son compte Instagram.

J’comprend pas déplore MHD après la défaite

Après une longue période d’absence en raison de son incarcération, MHD a fait son grand retour dans les bacs l’année dernière avec le deuxième album de sa carrière baptisé « Mansa » et il reste très actif sur les réseaux depuis la sortie de ce projet pour être proche de ses fans. Hier soir l’artiste a suivi la rencontre entre la Gambie et la Guinée en espérant une qualification pour les quarts de finale de cette dernière.

Favorite avant le match la Guinée n’a pas réussi à battre la Gambie. D’origine guinéen de par son père, MHD a affiché sa tristesse suite à cet échec. « Wallah, j’suis tellement déçu, c’est incroyable ! Jamais dans une compétition ont nous fais kiffer. Une demi-finale ou une finale toujours on vient faire de la figu’, c’est pas normal ! On regard nos dernières compétitions c’est toujours pareilles. J’ai trop la haine. Y’a les joueurs, y’a le peuple qui soutient derrière mais toujours rien ! J’comprend pas ! On va jamais nous respecter dans le foot si on continue comme ça ! » décrit Mohamed Sylla de son vrai nom dans une story avant d’ajouter « On est ensemble dans la victoire comme dans la défaite hein mais là faut changer tout ça ».

