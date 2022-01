Rohff et Alonzo s’en prennent à Eto’o après la défaite des Comores

Rohff s’est rendu au Cameroun pour soutenir les Comores lors les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce lundi soir. Malgré le bon match des joueurs comoriens le rappeur du 94 a assisté à la défaite des siens sur le score de 2-1 face aux Camerounais et a poussé un coup de gueule contre les organisateurs de l’événement en ciblant Samuel Eto’o tout comme Alonzo.

Une victoire de la honte dénonce Alonzo

Pour la première fois de son histoire l’équipe nationale des Comores a atteint le stade des 8èmes de finale de la CAN. Réduit à dix dès la 7ème minute de jeu et avec un joueur de champ dans les buts, les Comoriens ont tenu tête au Cameroun mais la rencontre a été perturbée par des nombreux incidents en défaveur des Comores.

En raison des embouteillages et d’une escorte minimaliste, les joueurs Comoriens sont arrivés en retard au stade d’Olembé et se sont habillés sur la route dans le bus. Pendant le match des décisions litigieuses du corps arbitral ont ensuite fait polémique comme la fin de la rencontre sifflée avant son terme alors qu’il restait quelques secondes à jouer sur un contre des Coelacanthes. Les rappeurs Français Rohff et Alonzo ont demandé des comptes au président de la Fédération, Samuel Eto’o en raison du favoritisme envers le Cameroun organisateur de cette CAN.

Désavantagé du début à la fin s’agace Rohff

En effet les deux artistes aux origines Comoriennes n’ont pas digéré cette élimination et ont décidé de le faire savoir sur les réseaux sociaux. « Mon cousin tu vois ça et tu dis rien Sameul Eto’o ? Pas toi Samuel… » a déclaré Alonzo dans une story Instagram avant d’enchainer en s’adressant directement à l’ancien joueur du Barca, « On est des kings, on est fier. Merci les Comores et Samuel Eto’o prend la parole on t’écoute… La Victoire de la honte » puis de conclure « On retiendra que le positif ».

« Désavantagé du début à la fin mais la faim justifie les Comoriens…Rien perdu,Vous pouvez rentrer la tête bien haute. L’Afrique l’Europe et le reste du monde sont témoin, c’était vous les vaillants ce soir » a de son côté déploré Rohff en publiant une vidéo en compagnie des joueurs de l’équipe des Comores dans les vestiaires après le match.

« Cette équipe est encore jeune mais elle a faim ! elle représente un bout de terre sur la carte du monde. Si vous saviez tous les problèmes de moyen et logistique qu’elle a rencontré pour en arrivé là…Wallah Respect !!! Si elle doit sortir de la Can ça sera avec la tête bien haute et l’honneur de toute une patrie intacte ! L’avenir est à nous. Le peuple Comorien est fier de vous. Merci infiniment pour ces 3 buts historiques. » a ajouté Housni dans une autre publication.

