25G s’explique sur son attaque contre Seth Gueko

25G s’est exprimé avec sagesse sur son récent tacle contre à Seth Gueko pour sa participation au défilé de la marque Egonlab à la Fashion Week de Paris. Le rappeur du 94 a sévèrement pris à partie son ami sur ce choix qu’il ne comprend et vient de s’en expliquer en vidéo.

À l’occasion de la grande première du défilé de la jeune marque de mode Egonlab, Seth Gueko est monté sur le podium pour présenter un modèle de la nouvelle collection. C’est dans une surprenante tenue de prêtre avec dans les mains un encensoir que le rappeur de Saint-Ouen-l’Aumône est apparu sur scène de quoi surprendre son compère 25G qui ne comprend pas cette décision d’avoir participé à tel événement dans cet accoutrement.

25G justifie son clash contre Seth Gueko

« Tu m’as unfollow, car j’ai toujours été entier et sincère envers toi mais tu n’acceptais pas la vérité ! Mais défiler avec une tenue de curée devant des satanique t’as plus de respect pour l’homme » a-t-il notamment déclaré avant d’enfoncer Seth Gueko dans plusieurs stories sur Instagram. 25G s’est ensuite défendu de vouloir faire du buzz sur cette affaire car il ne prépare pas la sortie d’un nouveau projet et a simplement exprimé ce qu’il avait sur le cœur. « Je n’oublierai jamais d’ou je viens et surtout je retournerais jamais au grand jamais ma veste pour de l’argent. Vaillant jusqu’à la muerté ! Ne donnera jamais mon cul au diable ! Préfère mourir avec mon orgueil et ma dignité » a-t-il ajouté dans sa dernière publication Instagram.

Seth Gueko a de son côté assumé sa participation à ce défilé et n’a pas répondu aux propos de 25G. « Chaque pêcheur a son futur, Chaque pieux a son passé… » a-t-il simplement commenté dans l’un de ses derniers posts Instagram avec une photo dans sa tenue Egonlab.

