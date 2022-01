Rayad : un rappeur de 9 ans kick fort et impressionne Kaaris

Cette semaine tous les soirs de lundi à vendredi, Kaaris et Kalash Criminel présentent leur projet collaboration intitulé SVR sur Skyrock dans l’émission de Fred Musa. Pour débuter cet événement les deux rappeurs Sevranais ont invité un jeune artiste inconnu du public. Rayad, âge seulement de 9 ans qui a livré un gros freestyle en direct sur la radio.

Kaaris valide fort Rayad !

En pleine promotion de leur album commun, après un passage chez le media Rapelite dans lequel Kaaris a révélé être récemment devenu père d’un petit garçon, Riska et son compère Kalash Crimi’ présentent cet opus dans Planète Rap. SVR est un projet de 15 morceaux avec un seul featuring en compagnie de Freeze Corleone et en attendant sa parution, ils font découvrir des exclusivités toute cette semaine sur Skyrock comme les deux premiers extraits « Tchalla » et « Tu dois des sous« .

9 ans seulement, il met le feu à Skyrock

Les deux compères ont aussi profité de l’occasion pour présenter des nouveaux talents du rap français comme Rayad qui à 9 ans. Le jeune garçon vient tout droit de Sevran et a choqué tout le studio par son flow ou encore son énergie.

Le rappeur a déjà sorti au mois d’octobre 2021 un album nommé « Big-Up ». Il a balancé un freestyle de 3 minutes dont la vidéo cumule plus de 120 000 vues sur Youtube et fait le buzz sur la toile. Une prestation validée par Kaaris et Kalash Criminel.