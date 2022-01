Booba attaque Rohff sur l’attente de son feat avec Nekfeu

Booba suit de près l’actualité du moment et n’a pas manqué de se moquer de la révélation de Rohff sur sa collaboration avortée avec Céline Dion. La déclaration d’Housni a bien fait rire le DUC qui a profité de l’occasion pour rebondir sur l’attente concernant la demande de featuring avec Nekfeu dont la connexion ne s’est pas concrétisée.

Booba appuie là où ça fait mal

En 2016, Rohff a proposé à Nekfeu un featuring en déclarant que l’ancien membre du groupe 1995 est un bon rappeur avant de l’inviter pour venir plier un classique. « On m’a parlé de Nekfeu, on m’a fait écouter 2-3 trucs. Nekfeu tu rappes bien. Si tu veux qu’on plie un classique ensemble, je trouve que tu rappes bien. Ecris le meilleur couplet de ta life, le meilleur couplet de ta vie, et si t’es chaud on plie un classique ensemble » avait-il déclaré à l’époque.

Booba s’était ensuite amusé de cette déclaration en faisant à son tour une demande de collaboration avec le Fennec mais de façon ironique. En 2019, sur le single « Koala mouillé » extrait de l’album « Les étoiles vagabondes », Ken Samaras de son vrai nom a finalement rendu hommage au rappeur du 94 avec la phrase « Dans mes classiques j’écoute du Rohff, dans le cal-çif j’ai un cou d’girafe » mais n’a jamais répondu publiquement à cette proposition et pour le moment le feat avec Housni ne s’est fait pas fait.

Rohff x Nekfeu, B2O attend toujours

Dans une interview pour Swigg Radio cette semaine, face à Kevin Razy, Rohff a révélé qu’il devait écrire pour Céline Dion. “J’avais rencontré Céline Dion dans ses loges de Bercy, avec la manageuse qui était là, et on m’avait proposé d’écrire pour elle. Puis Céline aussi était partante pour ça, mais ça s’est pas fait, je crois que j’ai été en taule après” a-t-il confié. Booba a partagé l’extrait vidéo dans une story pour le narguer.

« Quelle audace ! » a-t-il tout d’abord réagi avant de questionner, “Et Nekfeu il t’a répondu pour le feat ou pas ?” en faisant référence à cette demande de featuring faite il y a 6 ans. Une provocation à laquelle Housni n’a pas répondu.