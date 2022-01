Agacé, Nessbeal met un vent à des fans en plein selfie

Après avoir annoncé sa retraite, Nessbeal a récemment fait son retour dans le rap game et a pu constater qu’il est toujours aussi populaire auprès du public comme l’atteste une récente vidéo postée sur les réseaux qui est devenue virale. La séquence insolite a bien amusé les internautes car l’ancien membre du groupe Dicidens a mis un vent à des jeunes hommes en plein selfie.

Nessbeal plante deux fans

Les fans dépassent parfois un peu les bornes comme le prouve la scène de Nessbeal avec deux d’entre eux dont une séquence publiée cette semaine sur la toile. Le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine accepte de s’arrêter devant deux jeunes hommes qu’il croise pour prendre la pose en immortalisant ce moment sauf que l’artiste est pressé et l’un des fans s’éternise pour faire la photo. Il se met même à faire un Snap en direct sauf que NE2S n’a pas de temps à perdre et il finit par s’agacer puis plante les deux individus en pensant qu’ils voulaient juste prendre une photo.

Accosté par des inconnus, son agacement amuse la Toile

« Et en plus ils ont diffuse ca sur snap, mais a quel niveau tu estimes ta dignité quand tu fais ca juste pour le buzz? », « Ça fait parti du revers de la médaille reussite =starification et Nessbeal a du mal avec ça », « Il a été patient cette fois . J’ai vu un mec lui faire pareil à Châtelet il y a longtemps sauf qu’il a pris une claque », « Faudrait que @mr_boris_becker fasse un prank avec Nessbeal , ce serait épique. » peut-on lire dans les commentaires de la vidéo. Les images de la séquence ont bien fait rire les internautes et a fait le buzz sur les réseaux alors que N.E.2.S. vient de sortir le clip du titre « Le Dem » en collaboration avec Zkr qui approche les 2 millions de vues sur Youtube et que Lacrim a validé en lui adressant un message de soutien.