Benzema soutient Maes malgré le conflit avec Booba

Maes en plein clash avec Booba reçoit de la force de Benzema

Après un début d’année très agité, Maes peut toujours compter sur le soutien de Karim Benzema et ceci malgré sa relation tendue avec Booba depuis quelques jours. Ces dernières semaines l’auteur de Tmax 560 et le DUC sont en froid suite aux accusations du premier nommé envers son entourage de l’avoir lâché et d’un morceau attribué initialement à Kopp.

Les deux rappeurs qui ont déjà collaboré ensemble à quatre reprises n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les droits de la prod’ du single « Pablo ». Booba a qualifié Maes de « traître » suite à cette affaire alors que ce dernier serait parti à Dubai pour fuir son embrouille avec des personnes de Sevran. Le rappeur Sevranais « meilleur rappeur du 93 » actuel selon le média Midi/Minuit s’est ensuite concentré sur sa musique en dévoilant plusieurs titres inédits comme « Signal », « Faux amis » dans lequel il répond à B2O ou encore « La Guitare » validé par Benzema.

C’est en effet ce dernier titre que Karim Benzema a apprécié et qu’il a décidé de partager dans une story en train d’écouter la chanson avec la légende « La guitavarrrr pelo » tout en mentionnant le rappeur français afin de lui apporter de la force. Fan de rap, KB9 partage fréquemment les singles qu’il aime écoute sur son compte Instagram. L’attaquant du Real Madrid est aussi un ami de longue date de Booba qui a avait salué son retour chez les Bleus cet été. « Je pense qu’ils auraient du l’appeler depuis bien longtemps, après l’avoir sali, souillé, etc. Après, je suis content pour lui. Il est courageux » avait-il commenté lors d’une interview sur France Inter après l’avoir pourtant unfollow sur les réseaux puis de le dédicacer dans le single « Dragon » et lors de l’EURO 2020.